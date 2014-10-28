Донецкие ученые просят дать им возможность работать на подконтрольной Украине территории

Координатор донецкой группы международного научного проекта в 7-й Рамочной Программе Европейского союза Наталья Васильева обратилась к Президенту Украины Петру Порошенко с письмом, в котором поднимает вопрос дальнейшей судьбы научных сотрудников Донецкого института прикладной математики и механики (ИПММ) НАНУ, сообщают Новости Донбасса.

В письме представитель института просит украинскую власть позволить Национальной академии наук Украины осуществлять перераспределение средств в пределах бюджета академии между научными учреждениями НАН Украины. Наталья Васильева просит это сделать, чтобы те научные работники, которые из-за вооруженного конфликта, вынужденно покинули свое место проживания, смогли перевестись на работу в НАНУ на территории, подконтрольной Украине, а также, чтобы они могли получать заработную плату.

Читайте такжеРектор Донецкого национального медуниверситета призвал коллег не сотрудничать с «ДНР»По словам Васильевой, несмотря на откровенно пророссийскую позицию директора Института, большая часть научного коллектива хочет работать только в Украине. К тому же Академия наук Украины выступила с инициативой в рамках бюджета НАНУ перераспределить финансирование и перевести ставки и надбавки этих работников к другим Институтам НАНУ на территории, подконтрольной украинской власти.

В то же время, Государственная казначейская служба Украины предостерегает НАН Украины относительно выплаты заработной платы работникам подчиненных учреждений, которые находятся на территории, захваченной бандформированиями, за счет перераспределения бюджетных ассигнований между административно-территориальными единицами.

«Такая позиция украинского правительства является губительной для украинской науки. Она лишает сотрудников Института прикладной математики и механики, патриотов Украины права устроиться на работу в какое-либо другое учреждение НАНУ на подконтрольной Украине территории, и, фактически, заставляет патриотически-настроенные профессиональные научные кадры либо отрекаться от профессии, либо искать лучшей судьбы, и лишает ученых гарантированного Конституцией Украины права на свободный выбор профессии и защиты», - говорится в письме Президенту.

Читайте такжеЛуганский национальный университет лишит преподавателей-предателей научных званийНа данный момент в Донецке остаются 26 научных работников, которые хотят работать в сфере науки именно украинского государства. Научный сотрудник Н. Васильева просит в своем письме перевести этих людей в качестве отдельного подразделения в города, подконтрольные украинской власти до окончания антитеррористической операции.

Также в письме сообщается, что Донецкий институт прикладной механики на ряду с европейскими и киевскими ВУЗами стал одним из участников проекта «EU-Ukrainian Mathematicians for Life Sciences» , который в рамках Европейской программы Horizon должен продлиться до 2018 года.