ЦИК обработала 94,56% протоколов. "Народный фронт" немного увеличил отрыв от БПП
18:55, 28 октября 2014Политика
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Обработаны 94,56% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК). В первой тройке - Народный фронт, Блок Петра Порошенко и Самопомiч.
Партия Яценюка обогнала БПП / УНИАН
Об этом пишет "Новое Время".
Народный фронт набирает 22,22%
Блок Петра Порошенко - 21,81%
Объединение Самопоміч - 11.01%
Оппозиционный блок - 9.29%
Радикальная партия Олега Ляшко - 7.44%
Батьківщина - 5.69%
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Согласно данным ЦИК, до 5%-ного барьера партия Свобода Олега Тягнибока не дотягивает, ее результат - 4.73%.
Все другие политические силы имеют более низкие показатели.
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