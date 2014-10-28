ЦИК обработала 94,56% протоколов. "Народный фронт" немного увеличил отрыв от БПП

Об этом пишет "Новое Время".

Народный фронт набирает 22,22%

Блок Петра Порошенко - 21,81%

Объединение Самопоміч - 11.01%

Оппозиционный блок - 9.29%

Радикальная партия Олега Ляшко - 7.44%

Батьківщина - 5.69%

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Согласно данным ЦИК, до 5%-ного барьера партия Свобода Олега Тягнибока не дотягивает, ее результат - 4.73%.

Все другие политические силы имеют более низкие показатели.