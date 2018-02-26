В Кабмине объяснили причину низкого уровня выполнения задач по евроинтеграции

В 2017 году Украина потратила значительный объем времени и усилий на реализацию тех мероприятий, которые не были завершены в 2016 году.

Уровень выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС по состоянию на 2017 год составил 41%. Такой низкий показатель объясняется тем, что в прошлом году приходилось дополнительно выполнять задачи, запланированные еще на 2016 год.

Об этом говорится в ответе правительственного офиса на запрос "Европейской правды".

"В 2016 году прогресс выполнения Соглашения об ассоциации за соответствующий год составил лишь 34%. Следовательно, в целях соблюдения правовой логики и надлежащей последовательности действий в 2017 году Украина потратила значительный объем времени и усилий на реализацию тех мероприятий, которые не были завершены в 2016 году ", - говорится в объяснении правительственного офиса.

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Таким образом, в 2017 году Украина выполнила 29% обязательств 2016 года, а также 41% обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации именно на 2017 год.

При этом в правительственном офисе координации европейской и евроатлантической интеграции отметили, что уровень выполнения Украиной обязательств по Соглашению об ассоциации выше, чем ранее озвучивалось.

В правительстве уточняют, что на 31 декабря 2017 года общий прогресс выполнения обязательств, срок реализации которых истек в 2016 году, уже составляет 63%.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля было обнародовано правительственный отчет, согласно которому уровень выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС по состоянию в 2017 году составил 41%.