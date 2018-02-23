В прошлом году Украина выполнила только 41% задач по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом

Самая низкая успеваемость – у Верховной рады: парламент выполнил только 33% от планового количества задач.

Уровень выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС по состоянию на 2017 год составил 41%.

Об этом говорится в правительственном отчете, который был представлен в пятницу на конференции "Итоги имплементации Соглашения об ассоциации", сообщает "Европейская правда".

В соответствии с правительственным документом, общий прогресс выполнения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС в прошлом году составил 41%. Уровень выполнения задач, за которые ответственны центральные органы исполнительной власти, близок к этому показателю - 42%.

Читайте такжеПарламент Нидерландов проголосовал за отмену закона о референдуме, блокировавшем ассоциацию Украины с ЕС

Самая низкая успеваемость – у Верховной рады: парламент выполнил только 33% от планового количества задач. Несколько лучший результат выполнения тех задач, за которые ответственны "другие органы государственной власти" – 50%

Представлено также распределение результатов по секторам. Самые высокие показатели достигнуты в выполнении Соглашения в сферах "образование, обучение и молодежь" и "финансовый сектор" - по 100%.

Аутсайдерами стали сектора "общественное здоровье" (4%), "транспорт и почтовые услуги" (11%), "окружающая среда" (27%).