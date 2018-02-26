Покупая американские электровозы, правительство поддерживает экономику США вместо украинской – нардеп Бондарь

Нардеп Виктор Бондарь выразил сомнение в целесообразности соглашения с General Electric, учитывая другие обещания украинских властей по развитию транспорта в Украине.

В Украине имеется как минимум два предприятия, способные выпускать современные электровозы. Впрочем, украинское правительство будет закупать продукцию американских производителей.

Об этом во время Согласительного совета руководителей фракций ВР заявил народный депутат, сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виктор Бондарь, комментируя подписание контракта ПАО «Укрзализниця» с американской корпорацией General Electric на поставку 200 локомотивов на общую сумму $1млрд.

По его словам, покупая американские электровозы, правительство будет кредитовать экономику США вместо украинской.

Читайте такжеКонтракт на $1 миллиард: "Укрзализныця" договорилась с General Electric о совместном производстве локомотивов

«Закупки электровозов в США пройдут за кредит Украинского государственного банка в 1 млрд долларов! У нас два предприятия в Украине – Днепропетровский электровозоремонтный завод, производящий совместно с Siemens современные электровозы, и Запорожский электровозоремонтный завод, который со Skoda подписал договор о производстве тепловозов. А мы за государственные средства закупаем локомотивы в Америке!» – отметил Виктор Бондарь.

Он выразил сомнение в целесообразности такого соглашения с General Electric, учитывая другие обещания украинских властей по развитию транспорта в Украине.

«Программа закупки электровозов в General Electric рассчитана на 7 лет. И министр нам пишет о том, что за 5 лет у нас будет система Hyperloop – это сверхскоростные поезда, которые будут передвигаться по всей территории Украины со скоростью 500 км в час. А мы закупаем тепловозы на 7 лет! О чем это говорит? Это коллапс мысли и управления государством: одна рука не знает, что делает вторая. Загрузите свои предприятия на миллиард долларов – и вы получите десятки тысяч рабочих мест», – призвал сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження».