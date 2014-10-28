Половина побывавших в Большой Ялте туристов не собираются возвращаться - "министр"

Как передает Крыминформ, об этом сегодня в ходе выездного заседания в Ялте заявила "министр курортов и туризма" оккупационного правительства полуострова Елена Юрченко.

"Мы проводили опрос, в ходе которого выяснилось, что 50% тех, кто отдыхали в этом сезоне на территории Большой Ялты, пока не планируют возвращаться", - сказала она. По ее словам, основной причиной этого служит кардинальное несоответствие показателей "цены-качества" предоставляемых туристических услуг.

"Главными причинами этого пока-не-возврата служит, в частности, несоответствие показателей условий размещения тому уникальному природному потенциалу, который есть в Ялте. Еще одна причина, это, конечно, достаточно низкий уровень сервиса, и мы это прекрасно все знаем", - пояснила "министр".

Читайте такжеРоссия мошенничает с загранпаспортами крымчанЮрченко также добавила, что еще одним фактором, отпугивающим туристов, являются многочисленные точки выносной торговли.

"Это, безусловно, и засилье нашей выносной торговли, в большинстве – незаконной, и несоответствие цены-качества", - подчеркнула она.