Кучма рассказал, как не портить атмосферу в отношениях Украины и Польши

Экс-президент считает, что "новые политики", комментируя вопросы прошлого, "вывернули все наизнанку".

Бывший президент Леонид Кучма считает, что политиков, которые испортили отношения Украины и Польши, комментируя вопросы истории, необходимо отодвинуть в сторону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания IV-го Балтийско-Черноморского форума "Солидарная безопасность стран Балтийско-Черноморского региона как консенсусная стратегия для большой Европы".

"Совет какой? Надо сначала разобраться со своей внутренней проблемой, со своей историей в том числе. И мы, когда подписывали акт примирения с Квасневским (тогдашним президентом Польши – УНИАН) в Институте международных отношений, так и записали, что мы оставляем историкам", - сказал бывший президент.

"А когда сегодня пришли наши новые политики и начали выворачивать все на изнанку, при чем по-своему комментируя историю, политики, не историки, вот отсюда и такой результат", - отметил Кучма.

"Так что надо вот этих политиков - в сторону, чтобы они атмосферу не портили в отношениях Украины и Польши", - добавил он.

При этом директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин рассказал, что раньше работал консультационный комитет при президентах Польши и Украины, который собирался каждый квартал в течении нескольких лет.

"Первым шагом серьезным было Лычаковское кладбище. Второй - Катынь. И третье, сделали невероятное, что не верили поляки, - это захоронение под Харьковом. После этого практически исчезли все вопросы", - напомнил Горбулин.

Вместе с тем Кучма вспомнил об установленном памятнике на Волыни.

"Памятник какой мы там сделали. Может кто помнит, что в парламенте нашем творилось, сколько в мой адрес "комплиментов" было, что я делаю… но я считаю, что я делал правильно", - сообщил он.

Кучма подчеркнул, что именно он способствовал налаживанию отношений с Польшей, когда она стала "главным проводником Украины во все структуры в Европе".