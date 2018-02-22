Россия много инвестировала в эту войну и не уйдет с Донбасса быстро и легко - американский генерал

Решение ситуации должно быть дипломатическим, а не военным, однако РФ вложила очень много в эту войну, а потому процесс урегулирования будет долгим.

Генерал Бен Ходжес, который планировал американские военные операции в Ираке и Афганистане, рассказал о своей точке зрения по поводу введении миротворцев ООН на Донбасс.

Читайте такжеПредоставление "Джавелинов" усилит позицию Украины на переговорах по Донбассу - американский генералКроме этого в интервью изданию "Новое время" он подчеркнул, что нередко именно украинский истеблишмент делает свою страну уязвимой для России.

Ходжес считает что решением войны на Донбассе должно быть не военное, а дипломатическое. "Россия слишком много инвестировала в эту войну и потому не уйдет с территории Донбасса быстро и легко. Считаю это убдет долгий процесс", - отметил он.

Относительно миротворческой миссии ООН на Донбассе генерал сказал, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер проделал очень хорошую работу. Однако, по мнению генерала, какими будут силы ООН и как они будут выглядеть это не главный вопрос. "Вопрос номер один - мы должны убедиться, что все полностью согласовано и все хорошо понимают, что задача миротворцев - не отвоевать занятую Россией территорию, а реально принести мир на оккупированную часть Украины. Это важно. Кроме того, какой бы ни были национальности миротворцы, они должны быть очень и очень профессиональными и устоять от провокаций со стороны сепаратистов", отметил американский генерал.

Также Ходжес подчеркнул, что Украина должна оправдать поддержку и доверие, оказанное ей после вторжения России. По его мнению, хотя украинские власти говорят о своем стремлении к ЕС, однако "украинские государственные институты не очень-то соответствуют ценностям Запада, а часто еще и делают Украину уязвимой к действиям России".

Относительно перспективы членства в НАТО Ходжес отметил, что "важно, чтобы Украина, как государство, продемонстрировала уважение к ценностям Запада".

Полную версию интервью с Беном Ходжесом читайте в новом выпуске журнала "Новое время" от 23 февраля 2018 года.