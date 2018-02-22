США инвестировали в успех Украины более $2 миллиардов - Госдеп

США поддерживают Украину потому, что она обладает большим неиспользованным потенциалом.

США инвестировали в успех Украины более $2 млрд. Об этом на выступлении в академии Министерства иностранных дел Украины заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

Читайте такжеСША не будут санкциями заставлять украинскую власть создать антикоррупционный суд – Госдеп"Свободная и экономически успешная Украина является одним из наибольших страхов Кремля - и это самая большая надежда украинского народа. США инвестировали в успех Украины, оказав помощь более чем на $2 млрд для достижения этой цели", - отметил Салливан, передает пресс-служба посольства США в Украине.

По его словам, США поддерживают Украину в связи с тем, что она обладает большим неиспользованным потенциалом. Кроме того, он подчеркнул, что борьба с коррупцией в Украине не менее важна, чем противодействие российской агрессии. "Эти две борьбы - две стороны одной и той же монеты. Приоритет обоих является вопросом национальной безопасности. Для Украины крайне важно стремиться к глубокой, всеобъемлющей и своевременной реформе", - добавил Салливан.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко договорился с заместителем секретаря Госдепа продлить санкции против России. Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Донбассе, а также дальнейшие шаги в рамках мирного урегулирования. В частности, стороны обменялись мнениями по вопросу размещения эффективной миротворческой миссии ООН на Донбассе.