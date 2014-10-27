В Волынской области члены УИК переписывают протоколы вне участков и ведут себя агрессивно – ОПОРА

Как сообщили УНИАН в волынском отделении общественной сети ОПОРА, в ОИК округа №19 более 40 делегаций участковых комиссий отправили переписывать протоколы, чтобы исправить в них ошибки.

При этом в окружной комиссии «закрыли глаза» на то, что члены УИК исправляют ошибки не на участках, а в помещении ОИК. Для этого члены некоторых комиссий привезли из УИК печати, чтобы оформить новые протоколы.

«На замечание наблюдателя люди отвечали агрессивно. Вместе с тем они выглядели безнадежными, поскольку не знали, как им действовать дальше», - говорится в сообщении волынского отделения общественной сети ОПОРА.

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По словам координатора общественной сети ОПОРА на Волыни Михаила Шелепа, это грубое нарушение Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», которое влечет за собой до 7 лет лишения свободы.

Хотя, по словам наблюдателей ОПОРЫ, присутствующие на участке милиционеры не реагируют на такое нарушение.