Генсек НАТО ожидает сотрудничества с новой Верховной Радой

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее заявление генсека НАТО было обнародовано сегодня. "Я поздравляю народ Украины с реализацией своего права голоса на преимущественно мирных парламентских выборах. Как заявили международные наблюдатели, невзирая на тяжелые условия, выборы соответствовали международным стандартам. Подавляющее большинство населения Украины четко и демократически высказалось за масштабную повестку дня реформ и европейский путь", - заявил Йенс Столтенберг.

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Он приветствовал решимость украинцев и дальше способствовать „всеобъемлющему политическому процессу, который базируется на демократических ценностях, уважении к правам человека, меньшинств и верховенстве права”. „Это поможет последующей перспективе мирного урегулирования конфликта в Украине”, - убежден генсек Альянса.

Вместе с тем, Столтенберг заявил: "Очень сожалею, что многие украинцы не смогли реализовать свое демократическое право голоса в Крыму, который Россия незаконно аннексировала в марте, и в некоторых районах восточной Украины, где продолжается насилие и запугивание избирателей со стороны сепаратистов, поддерживаемых Россией, что является явным нарушением соглашений, подписанных в Минске в сентябре".

"НАТО продолжает поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ. Независимая, суверенная и стабильная Украина, твердо преданная демократии и верховенству права, является ключом для евроатлантической безопасности", - отметил он.

Кроме того, генсек НАТО отметил, что "с нетерпением ожидает работы в тесном контакте с президентом Порошенко, новым парламентом и правительством, чтобы продолжить наше давнее и особое партнерство". "Альянс продолжит поддержку Украины в ее широкомасштабных реформах в рамках Комиссии НАТО-Украина", - подчеркнул Йенс Столтенберг.