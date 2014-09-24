Новый генсек НАТО назвал Украину своим главным приоритетом

Об этом он заявил в интервью Норвежскому телеграфному бюро, которое цитирует ИТАР-ТАСС.

Норвежский политик, который 1 октября официально займет пост генсека НАТО, сменив датчанина Андерса Фога Расмуссена, подчеркнул важность украинского вопроса для Альянса.

Читайте такжеОсобый статус вне НАТО Украина может получить в ноябре - МИД"На серьезность сложившейся в Украине ситуации указывает тот факт, что военная сила применяется для изменения границ государств. Украина является партнером НАТО и, кроме того, граничит с государствами - членами альянса", - заявил Столтенберг.

По словам нового главы Организации Североатлантического договора, на новой должности ему пригодится опыт, полученный им за более чем восемь лет, в течение которых он занимал пост главы правительства страны, граничащей с Россией и тесно с ней сотрудничающей.

"Пример Норвегии как страны, являющейся членом НАТО и модернизирующей свои вооруженные силы, показывает, что сила и твердость - необходимые условия для ведения диалога с РФ. Здесь нет противоречия. Военная мощь и уверенность в безопасности государства, которое дает членство в НАТО, необходимы для ведения политического диалога", - сказал Столтенберг.

Ранее сегодня президент США Барак Обама на Генеральной ассамблее ООН заявил, что Соединенные Штаты Америки заставят Россию заплатить за агрессию против Украины.