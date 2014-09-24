Новый генсек НАТО назвал Украину своим главным приоритетом

18:42, 24 сентября 2014
Политика
0 0

Разрешение ситуации в Украине станет для нового генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга главным приоритетом после официального вступления в должность.

REUTERS

Об этом он заявил в интервью Норвежскому телеграфному бюро, которое цитирует ИТАР-ТАСС.

Норвежский политик, который 1 октября официально займет пост генсека НАТО, сменив датчанина Андерса Фога Расмуссена, подчеркнул важность украинского вопроса для Альянса.

Читайте такжеОсобый статус вне НАТО Украина может получить в ноябре - МИД"На серьезность сложившейся в Украине ситуации указывает тот факт, что военная сила применяется для изменения границ государств. Украина является партнером НАТО и, кроме того, граничит с государствами - членами альянса", - заявил Столтенберг.

По словам нового главы Организации Североатлантического договора, на новой должности ему пригодится опыт, полученный им за более чем восемь лет, в течение которых он занимал пост главы правительства страны, граничащей с Россией и тесно с ней сотрудничающей.

"Пример Норвегии как страны, являющейся членом НАТО и модернизирующей свои вооруженные силы, показывает, что сила и твердость - необходимые условия для ведения диалога с РФ. Здесь нет противоречия. Военная мощь и уверенность в безопасности государства, которое дает членство в НАТО, необходимы для ведения политического диалога", -  сказал Столтенберг.

Ранее сегодня президент США Барак Обама на Генеральной ассамблее ООН заявил, что Соединенные Штаты Америки заставят Россию заплатить за агрессию против Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter