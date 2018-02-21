В Кремле назвали актуальной тему обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Там отметили, что комплекс вопросов большой, и «в целом, ситуация вызывает серьезное беспокойство».

В Кремле заявили, что тема обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной остается актуальной. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте такжеУ Порошенко утверждают, что вопрос освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем решает только Путин«Актуальной остается тема продолжения процесса обмена удерживаемыми лицами, того процесса, который был инициирован и начат в канун Нового года», - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности обмена похищенных в Брянской области украинских пограничников.

Он подчеркнул, что комплекс вопросов большой и «в целом ситуация вызывает серьезную обеспокоенность».

Как сообщал УНИАН, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября 2017 года двух военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области.

11 января «расследование» по делу похищенных на границе Сумской области украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака завершилось. Их перевезли из московского СИЗО «Лефортово» в Брянскую область, где 25 января Трубчевский районный суд Брянской области начал рассматривать их дела по существу.

Бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Баранова и Одинцова, которые в 2014 году перешли на службу в российскую армию, украинские правоохранители задержали на админгранице с временно оккупированным Крымом в ноябре 2016 года. По данным СБУ, они приехали на КПВВ «Чонгар», чтобы за деньги получить дипломы об окончании вузов. 6 февраля 2018 года Одинцов был приговорен к 14 годам лишения свободы, Баранов – к 13 годам.