Корбан выдвинул Порошенко ультиматум: или он, или прокурор области

Об этом Корбан заявил изданию "Украинская правда".

Причиной такого заявления, по словам Корбана, стал тот факт, что Федик покрывает организаторов избиения Евромайдана, которое произошло 26 января 2014 года.

Кроме того, Федик, по мнению Корбана, также ничего не сделал для борьбы с фальсификациями на нескольких округах в Днепропетровской области.

"Я требую немедленно уволить прокурора области. Это прокурор-титушка. Ни один человек, которого избили 26 января в Днепропетровске, не простит прокурору Федику того, что никто не привлечен к уголовной ответственности, ни один титушка", - заявил Корбан.

"Прокурор-титушка Федик полностью продался Вилкулу и Оппозиционному блоку. В частности, он закрыл глаза на массовые циничные фальсификации на 38-м, 31-м, 32-м округах, где якобы победили и сфальсифицировали результат для кандидатов в депутаты-организаторов избиения Евромайдана 26 января 2014 ", - заявил Корбан.

Читайте такжеКорбан обвинил людей Вилкула в наглой фальсификации выборов в 3 округах Днепропетровщины"Тем самым прокурор Федик куплен Вилкулом, дал пощечину Блоку Петра Порошенко и всем демократическим силам. Поскольку результат в базовой Днепропетровской области, которая грудью защитила свою страну, был сфальсифицирован в пользу Оппозиционного блока", - добавил он.

В связи с этим, Геннадий Корбан считает, что президент должен сделать выбор: либо уволить прокурора Федика, или самого Корбана.

По словам чиновника, еще при подготовке к выборам и во время проведения выборов он обращался в прокуратуру по поводу нарушений избирательного законодательства, массового подкупа и массовых фальсификаций. "При этом прокуратура не открыла ни одного производства и отказала всем демократическим силам в возбуждении дела... При этом Федик игнорирует администрацию и все время, пока он занимал свою должность, занимал деструктивную позицию по отношению к власти", - сказал Корбан.

Он также сообщил, что лично звонил Генпрокурору Яреме еще два месяца назад и обращался с просьбой освободить Федика.

Напомним, на 38-ом округе, по результатам подсчета 94% протоколов, лидирует депутат Днепропетровского облсовета от Партии регионов Вадим Нестеренко.

На округе №31 по результатам обработки почти 94% голосов лидирует нынешний нардеп, член фракции Партии регионов Константин Павлов.

На округе № 32 по итогам обработки 26% протоколов лидирует Андрей Гальченко - заместитель мэра Кривого Рога и отца Александра Вилкула - Юрия Вилкула.