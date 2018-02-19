Акция "Смерть России" в Киеве: РФ требует реакции от ОБСЕ

Российские дипломаты считают, что активисты вдохновлялись примером США.

Посольство России в США отреагировало на акцию националистических организаций под названием «Смерть России».

Заявление было опубликовано в Facebook посольства России в США. Россия требует наказать всех участников погрома, а также просит отреагировать и ОБСЕ.

"Россия обратилась в ОБСЕ с требованием оперативно отреагировать на вопиющее проявление агрессивного национализма и издать срочный доклад о произошедшем, чтобы об этом варварстве знали все государства-участники ОБСЕ", - сказано в сообщении.

Российские дипломаты считают, что активисты вдохновлялись примером США. "Не исключено, что вдохновляются подобные действия примером, который Вашингтон и подает, - захватами российской дипсобственности", - отметили в ведомстве.

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Кроме того, самих активистов нацорганизация в России назвали "фашиствующими молодчиками" и заявили о "поощрении преступлений против российской собственности и российских граждан".

Ранее сообщалось, что в Киеве представители националистических организаций – ОУН, Белый молот, Социал-национальная ассамблея, Черный комитет, Комитет освобождения политзаключенных провели акцию под названием «Смерть России». Здание Россотрудничества, расположенное на ул. Борисоглебская, 2, участники забросали яйцами и камнями и разбили окна.

Правоохранители никого не задержали и не совершали никаких действий против активистов, которые бросали камни. Участники мероприятия пояснили, что учреждение Россотрудничества замечено в противоукраинской деятельности и пропаганде «русского мира». Они утверждают, что если государство Украина не способно закрыть такие учреждения, то это сделают простые украинцы».