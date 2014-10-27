В Днепропетровске расследуют повреждения бюллетеней в 4 урнах

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

26 октября в 19.50 пятеро неизвестных забежали на избирательный участок, вылили жидкость черного цвета в отверстия для вбрасывания бюллетеней в 4 избирательных урнах и с места происшествия скрылись.

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