Лидер ОУН Коханивский: мы и дальше будем громить российские объекты в Киеве

Акцию 18 февраля "Смерть России" Коханивский назвал "удачным флешмобом", и добавил, что к нему присоединились 300-400 человек.

Проводник добровольческого движения "Организация украинских националистов", ветеран АТО Николай Коханивский пообещал, что погромы расположенных в Украине российских объектов будут продолжаться.

Об этом он рассказал после завершения марша "Смерть России!", который состоялся в воскресенье, 18 февраля 2018 года, в центре Киева, передает Еспресо.TV.

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"Мы и дальше будем громить российские объекты в Киеве, если государство не будет действовать и не запретит деятельность структур" страны-агрессора ", - сказал Коханивский.

Нынешнюю акцию Коханивский назвал "удачным флешмобом", и добавил, что к нему присоединились 300-400 человек.

Также он подтвердил, что никого из участников сегодняшней акции не задержали.

Как сообщал УНИАН, в Киеве представители националистических организаций – ОУН, Белый молот, Социал-национальная ассамблея, Черный комитет, Комитет освобождения политзаключенных провели акцию под названием «Смерть России».

Здание Россотрудничества, расположенное на ул. Борисоглебская, 2, участники забросали яйцами и камнями и разбили окна. Правоохранители никого не задержали и не совершали никаких действий к активистам, которые бросали камни. Участники мероприятия пояснили, что учреждение Россотрудничества замечено в протиукраинской деятельности и пропаганде «русского мира». Они утверждают, что если государство Украина не способно закрыть такие учреждения, то это сделают простые украинцы».