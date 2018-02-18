В Киеве прошла националистическая акция «Смерть России» (видео)

Участники забросали камнями и разбили окна в отделении Сбербанка в здании Россотрудничества.

В Киеве представители националистических организаций – ОУН, Белый молот, Социал-национальная ассамблея, Черный комитет, Комитет освобождения политзаключенных провели акцию под названием «Смерть России».

Как передает корреспондент УНИАН, участники собрания численностью до 100 человек прошли центральными улицами города к представительству Россотрудничества (Федеральное агентство РФ по делам СНГ, россиян, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству).

Активисты утверждают, что Россотрудничествао является учреждением, подконтрольным российской ФСБ.

Перед началом шествия лидер «Добровольческого движения ОУН» Николай Коханивский попросил участников не устраивать стычек с правоохранителями.

«Мы хотим нашему извечному врагу еще раз напомнить, что его ни в Киеве, ни на Донбассе, ни во всей Украине никто не ждет. Возможно, его ждет власть, - финансовые учреждения московских оккупантов, которые работают (в Украине), банки, штабы коллаборантов, Россотрудничества, - против кого мы призываем всех выступить», - заявил Коханивский.

Участники шествия, которые требуют, чтобы из Украины «поваливали русские учреждения», начали движение с Майдана Незалежности. По дороге участники шествия бросили несколько камней в окна отделения Альфа Банка на Крещатике, которое плотно охранялось правоохранителями.

По проезжей части Владимирского спуска активисты, которые скандировали лозунги «Долой филиал ФСБ», «Крым, Донбасс и Кубань это Украина», вышли на ул. Сагайдачного.

Читайте также"Выбросили одного, выбросим и других": люди в масках вывесили большой плакат неподалеку "марша за импичмент" (фото)Здание Россотрудничества, расположенное на ул. Борисоглебская, 2, участники забросали яйцами и камнями и разбили окна. Правоохранители никого не задержали и не совершали никаких действий по отношению к активистам, которые бросали камни.

Участники мероприятия пояснили, что учреждение Россотрудничества замечено в противоукраинской деятельности и пропаганде «русского мира». Они утверждают, что если государство Украина не способна закрыть такие учреждения, то это сделают простые украинцы».

Колонна возвращалась на Майдан в сопровождении большого количества правоохранителей в полной защитной экипировке – шлемах и бронежилетах.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в центре Киева несколько тысяч человек вышли на «Марш за импичмент», организованный сторонниками Саакашвили, — они прошли шествием от парка Шевченко до Софийской площади.