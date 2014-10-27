Донецкий избирком фальсифицировал выборы в присутствии наблюдателя – КИУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре совместной мониторинговой кампании облорганизации Комитета избирателей Украины и ОПОРЫ в Донецком регионе.

По словам наблюдателей, члены участковой избирательной комиссии № 140089, которые ранее отказывались считать бюллетени в присутствии наблюдателей, открыли избирательные урны и начали считать бюллетени. При этом в присутствии наблюдателя один из членов комиссии вбросил бюллетени в урну во время ее вскрытия.

Читайте такжеЯвка избирателей на Донетчине составила 36,06% Председатель правления облорганизации КИУ Сергей Ткаченко призвал всех наблюдателей от партий, кандидатов и общественных организаций, работающих в округе № 59, «по возможности помешать и зафиксировать незаконные действия членов этой комиссии». Он подчеркнул, что «задача государственных органов власти - обеспечить законность процесса подсчета голосов и установления результатов выборов».

В пресс-центре напомнили, что ранее наблюдатели на этом участке уже фиксировали вброс избирательных бюллетеней во время голосования.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области на трех избирательных участках председателей комиссий поменяли за 15 минут до конца голосования на парламентских выборах.