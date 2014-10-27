На 3 участках Донетчины председателей комиссий сменили за 15 минут до конца голосования - КИУ
07:26, 27 октября 2014Политика
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В Донецкой области на трех избирательных участках председатели комиссий поменяли за 15 минут до конца голосования на парламентских выборах.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре совместной мониторинговой кампании Донецкой облорганизации «Комитет избирателей Украины» и Гражданской сети ОПОРА в Донецком регионе.
По информации наблюдателей, на участковых комиссиях в избирательном округе № 52 (г.Дзержинск), несколько комиссий изменили председателей перед самым завершением голосования.
Читайте такжеВ Комитете избирателей Украины назвали три проблемных округаРечь идет о комиссии №№ 140718, 140695 и 140711. Председателей комиссий поменяли за 15 минут до завершения голосования, уточнили в пресс-центре.
Как сообщал УНИАН, в Донецкой области явка избирателей по завершению выборов составила 36,06%.
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