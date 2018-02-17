Быстрого движения нет - глава МИД Дании прокомментировал темпы борьбы с коррупцией в Украине

При этом датский дипломат подчеркивает, что необходимо продолжать добиваться лучших результатов в плане внедрения реформ в Украине.

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен назвал сложной ситуацию в Украине относительно борьбы с коррупцией перед президентскими и парламентскими выборами в 2019 году.

Читайте такжеМинистр иностранных дел Дании: Борьба Украины – это борьба ЕвропыОб этом он заявил во время выступления на Украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

В частности, его спросили: Украина при президентстве Петра Порошенко движется вперед или назад в плане борьбы с коррупцией?

«Я считаю, что сейчас это очень сложная ситуация, потому что вы имеете приближение выборов в 2019 году», - отметил Самуэльсен.

«Мы должны быть критиками. У нас должен быть критический диалог. И важно, что мы не будем отступать, потому что чувствуем, что это срабатывает для российского нарратива», - сказал глава МИД Дании.

В то же время он отказался отвечать, когда ему было повторно поставлен тот же вопрос.

«Я не буду отвечать на это, потому что я считаю, что существует возможность сохранить динамику. Но я должен быть честным, сейчас нет быстрого движения. Это будет ложью - так говорить», - сказал Самуэльсен.

Вместе с тем он заявил, что именно поэтому международные партнеры присоединяются, чтобы помогать Украине.

По его словам, разговоры о реформах, даже в успешных странах, иногда становятся сложными перед приближением выборов.

«Безусловно, мы сталкиваемся с внутренней борьбой, мы сталкиваемся с давлением со стороны России, мы сталкиваемся со всеми препятствиями, но это не позволяет мне сделать вывод, что нет перспективы. Нет, перспектива существует. Мы говорим о стакане, наполовину незаполненном. Он заполнена наполовину. И мы должны нажать, чтобы получить еще лучшие результаты», - подчеркнул глава МИД Дании.