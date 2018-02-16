Глава МИД Венгрии: Украина начала «международную кампанию лжи» против закарпатских венгров

В Будапеште утверждают, что Украина серьезно нарушила международные законы о защите национальных меньшинств.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не приглашала закарпатских венгров на консультации относительно языка образования, а также обвинил украинскую сторону в развязывании «международной кампании лжи».

Читайте такжеКлимкин отреагировал на отказ венгерской общины от консультаций по закону об образованииКак сообщает «Европейская правда», соответствующее заявление было обнародовано на сайте венгерского правительства.

"Украина, которая стремится к европейской интеграции, недавно серьезно нарушила международные законы о защите меньшинств, соблюдение которых также строго требуется Европейским Союзом", - заявил Сийярто.

По его словам, Украина "начала международную кампанию лжи против Венгрии и закарпатских венгров", поскольку закарпатские венгры якобы «не принимали участие в совещании с украинским правительством в Киеве, где состоялись переговоры относительно Закона об образовании в соответствии с требованием Венецианской комиссии».

Глава МИД венгрии также заявил, что представителей венгерского меньшинства не пригласили на обсуждение нового законопроекта, который базируется на уже принятом законе. По убеждению министра, если бы они принимали бы участие в этой встрече, то «указали бы на все намерения и цели принятого Закона об образовании, который грубо нарушает международное право и права закарпатских венгров»

"Венгрия призывает Украину приостановить выполнение Закона об образовании, а не проводить международную кампанию лжи, пока не достигнет соглашения с закарпатскими венграми о всех деталях", - подытожил Сийярто.

Ранее сообщалось, что Петер Сийярто требует от Украины воздержаться от реализации образовательного закона до согласования с закарпатскими венграми всех деталей относительно обучения на языках национальных меньшинств.

Как сообщал УНИАН, новым законом «Об образовании», который вступил в силу 28 сентября 2017 года, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, на обучение на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком. В то же время языковые положения закона (ст. 7) вызвали обеспокоенность Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положения языковой статьи. Министерство образования и науки предложило три варианта имплементации ст. 7 закона «Об образовании» относительно языка обучения в Украине, которые будут прописаны в законе «Об общем среднем образовании». Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Верховной Рады весной.

7 февраля заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар по результатам поездки в Закарпатскую область заявил о согласовании с венгерской стороной путей урегулирования «языкового вопроса» в образовательных заведениях Закарпатья.

В свою очередь в МИД Венгрии отрицали достижение с Украиной согласия относительно обучения на языках меньшинств.