"Айдаровцы" жалуются на отмену голосования на 105-м округе

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30. Решение объяснили угрозой терактов и обстрелов. Власть не уверена, что сможет обеспечить полную безопасность избирателей, членов комиссий и наблюдателей в прифронтовой полосе.

Теперь местные жители и бойцы батальона "Айдар", которые патрулируют улицы города, не смогут отдать свои голоса на выборах. С отменой выборов эти люди не согласны.

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"Категорически считаем это нецелесообразным. Власть в лице депутатов лишила нас конституционного права голоса", - заявил один из бойцов. Штабы отдельных кандидатов уверяют, что даже в условиях обстрелов смогли бы развернуть процесс голосования и контроля над его честностью. Поэтому точку в этой истории ставить еще рано.