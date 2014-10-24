Инвалиды труда выступили против уничтожения Фонда соцстрахования

Это один из тезисов нескольких сотен инвалидов труда, которые пришли сегодня, 24 октября 2014 года, под стены Министерства социальной политики Украины, сообщает РБК-Украина.

Подопечные Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, потребовали от Главы Минсоцполитики Людмилы Денисовой не допустить принятия законопроекта №5080, который фактически уничтожит систему социального страхования.

Со слов митингующих инициативы Министра Денисовой Людмилы Леонтьевны и ее заместителя Иванкевича Виктора Викторовича, призваны уничтожить Фонд социального страхования. И первый шаг, который реализуют чиновники на пути к псевдо реформированию, это попытка люстрации дирекции Фонда.

«Вся наша община инвалидов собралась для того что бы поддержать Акопяна Валерия Григорьевича, мы за то что бы уничтожить законопроект 5080 подписанный Денисовой, также мы против рейдерского захвата, который пытается реализовать в угоду чиновников группа проплаченных общественников, под видом шахтеров-регрессников. Их злоба бессильна, но она направлена ​​на самых беззащитных людей. Объединение фондов это «тришкин кафтан». Фонд должен быть независимым. Там работают тысячи людей, они в лицо знают инвалидов, они постоянно помогают им, поэтому никакого объединения не будет»

Так прокомментировал пикет под Минсоцполитки один из участников – Владимир Левицкий, инвалид труда, подопечный регионального отделения Фонда в Житомирской области.

Также в обращении инвалидов труда пострадавших на производстве, изложено требование о сохранении Фонда самостоятельной самоуправляемой организацией. Так как 14 лет существования учреждения, потерпевшие на производстве регулярно и в полном объеме получают все виды социальных услуг и выплат. А на протяжении 2012-2013 годов благодаря нынешнему руководству Фонда, так называемый «регрес» был пересчитан в разы, что обеспечило повышение ежемесячных социальных выплат в среднем на 600-800 гривен для каждого подопечного.

В то же время, нормы законопроекта № 5080 предусматривают, с 1 января 2015 года создание единого Фонда соцстраха, который объединит Фонд от несчастных случаев и Фонд по временной потери трудоспособности и подчинит их напрямую Минсоцполитики. Распоряжаться в этом случае бюджетами Фондов будет Министерство, а не социальные партнеры, которые этот фонд и наполняют. По мнению митингующих это разрушит существующую систему страховых выплат и приведет к снижению ежемесячных начислений, которые для большинства потерпевших на производстве являются единственным источником доходов.