Самооборона Майдана готовится к терактам и диверсиям в день выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в пресс-центре УНИАН сказали спикер Самообороны Данил Клех и сотник 18-й сотни Майдана, участник антитеррористической операции Владимир Солар.

Спикер Самообороны отметил, что исходя из того, что Верховная Рада не изменила избирательного законодательства, то на выборах в парламент 26 октября следует ожидать фальсификации по тем же правилам, как это было на прошлых парламентских выборах.

«Поскольку в парламент идет огромное количество людей , которые участвовали в фальсификациях прошлой кампании в 2012 году, а также людей, которые голосовали за законы 16 января, мы ожидаем такие же схемы, манипуляции и фальсификации», - сказал Клех.

В этой связи, именно это является причиной, которая "заставляет Самооборону Майдана, которая взяла на себя обязанности защищать ценности Майдана, взять на себя ответственность по защите честности выборов".

В свою очередь сотник 18-й сотни Солар рассказал, что во время выборов президента на востоке Украины происходили крупнейшие провокации со стороны диверсионных групп.

«Сейчас для того, чтобы обеспечить проведение выборов на территории Украины, нами будет подготовлена целая программа и ряд мероприятий по задержанию «титушок» и лиц, которые пытаются сорвать выборы, провести какие-то террористические операции и навредить проведению избирательного процесса», - отметил он.

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При этом он обратился к сотрудникам милиции и правоохранительных органов, которые будут обеспечивать именно избирательный процесс на избирательных участках Украины. «Не бойтесь, не бойтесь задерживать граждан, которые злоупотребляют выборами, продают голоса, пытаются срывать выборы. Задерживайте таких лиц, документируйте, передавайте их в суд», - подчеркнул Солар. При этом он выразил уверенность, что нынешнее законодательство дает возможность полностью их наказать за любое нарушение.

Солар подчеркнул, что работа Самообороны заключается во взаимодействии с правоохранительными органами для того, чтобы максимально обеспечить прозрачность и честность выборов. Также он обратился к гражданам с призывом соблюдать свои права избирателей, чтобы не продавать голосов.

Кроме этого, оба представителя Самообороны отметили, что на прошлых президентских выборах больше всего случаев фальсификаций выборов было зафиксировано на востоке Украины.

“Это было закрытие и уничтожение участков. Это похищались ящики с бюллетенями”, - сказал Солар. В частности, он сообщил, что на президентских выборах была задержана группа Донских казаков в количестве 14 человек, задачей которых было именно уничтожение избирательных участков. “Во время их задержания у них в автомобиле было большое количество оружия и очень много ящиков с бюллетенями”, - отметил он.

Вместе с тем, координатор Центра поддержки добровольцев при Самообороне Майдана Роман Орищенко добавил, что “уже сейчас развернуты штабы Самообороны по защите выборов во всех областях Украины”.

По его словам, уже сформировано более 200 мобильных групп, в которые входит более 200 тыс. человек Самообороны, которые привлечены к обеспечению порядка и противодействию возможным фальсификациям. В частности, эти мобильные группы будут взаимодействовать как с Министерством внутренних дел, так и со Службой безопасности.