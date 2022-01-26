Из-за глобального потепления зимние Олимпийские игры и зимние виды спорта в целом оказались под угрозой.

Изменение климата угрожает зимним Олимпийским играм и будущему зимних видов спорта, делая условия опасными для спортсменов и всех участников.

Об этом предупреждают эксперты в отчете, опубликованном за неделю до начала Зимних игр 2022 года в Пекине, сообщает Reuters.

Как сообщается, зимние Олимпийские игры, стартующие 4 февраля, станут первыми, на которых будет использоваться практически 100% искусственный снег: сотни снегогенераторов будут работать на полную мощность, чтобы покрыть лыжные трассы.

"Это требует больших затрат энергии и воды, часто используются химические вещества для замедления таяния, что обеспечивает поверхность, которую многие называют непредсказуемой и потенциально опасной", - говорится в отчете.

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Согласно исследованию, расположенные в засушливом климате Пекин и Чжанцзякоу могут использовать около 49 миллионов галлонов (185 миллионов литров - УНИАН) химически обработанной воды.

Хотя Китай неоднократно заявлял, что использует для производства снега только естественную дождевую и переработанную воду, высказываются опасения, что высокий уровень использования воды окажет дополнительное влияние на и без того скудные ресурсы региона.

Как сообщается, в некоторых регионах естественного снега становится все меньше, а доступность воды для производства снега снижается в результате изменения климата, что ставит под угрозу мировую индустрию зимнего спорта.

"Риск очевиден: искусственное потепление угрожает будущему зимних видов спорта в долгосрочной перспективе. Оно также сокращает количество климатически подходящих мест для проведения зимней Олимпиады", — говорится в исследовании.

По оценкам исследователей, из 21 места проведения зимних Олимпийских игр, которые использовались с 1924, к 2050 году только 10 будут иметь подходящие климатические условия и уровень естественного снегопада для проведения мероприятия.

Напомним, МВФ планирует выделить $50 миллиардов на борьбу с изменением климата. Как сообщают СМИ, Украина может претендовать на получение кредита от этого траста.

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