По прогнозам, весна в 2022 году будет чуть холоднее прошлогодней весны.

В 2022 году весенняя погода в Киеве, как ожидается, будет стабильной, но холодной и с дефицитом осадков.

Об этом сообщает wisemeteo.

По данным ресурса, средняя температура будет на 1 градус ниже, чем в 2021 году - около 8°C.

Погода в Киеве в марте

Как сообщается, март 2022 года в Киеве будет типичным весенним месяцем.

Средняя температура воздуха ожидается на уровне +2°С, что ниже исторической отметки за последние 10 лет на 1 градус. До 6 марта температура будет колебаться от -7°C до 0°C, постепенно достигая +4°C. Обильных осадков в марте не ожидается.

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Погода в Киеве в апреле

Апрель 2022 года в Киеве будет холодным.

По данным ресурса, средняя температура апреля ожидается около +8°C. К концу месяца возможно повышение средней температуры до +9°С. В апреле ожидается несколько дней с осадками.

Погода в Киеве в мае

Как сообщается, май 2022 года в Киеве будет в основном классическим. Последний месяц весны ожидается теплым.

С 1 по 10 мая средняя температура воздуха составит около +11°C. Однако к концу месяца температура повысится, и столбики покажут отметку +14°C.

В мае ожидается больше осадков, чем в апреле. Общее количество дней с осадками будет около шести.

Напомним, по прогнозу климатолога Светланы Бойченко, лето 2022 года в Украине будет с такими же погодными перепадами, как и нынешняя зима. По ее данным, температура летом может резко падать и подниматься, что повлечет за собой грозы и шквальные ветры.

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