В 2022 году весенняя погода в Киеве, как ожидается, будет стабильной, но холодной и с дефицитом осадков.
Об этом сообщает wisemeteo.
По данным ресурса, средняя температура будет на 1 градус ниже, чем в 2021 году - около 8°C.
Погода в Киеве в марте
Как сообщается, март 2022 года в Киеве будет типичным весенним месяцем.
Средняя температура воздуха ожидается на уровне +2°С, что ниже исторической отметки за последние 10 лет на 1 градус. До 6 марта температура будет колебаться от -7°C до 0°C, постепенно достигая +4°C. Обильных осадков в марте не ожидается.
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Погода в Киеве в апреле
Апрель 2022 года в Киеве будет холодным.
По данным ресурса, средняя температура апреля ожидается около +8°C. К концу месяца возможно повышение средней температуры до +9°С. В апреле ожидается несколько дней с осадками.
Погода в Киеве в мае
Как сообщается, май 2022 года в Киеве будет в основном классическим. Последний месяц весны ожидается теплым.
С 1 по 10 мая средняя температура воздуха составит около +11°C. Однако к концу месяца температура повысится, и столбики покажут отметку +14°C.
В мае ожидается больше осадков, чем в апреле. Общее количество дней с осадками будет около шести.
Напомним, по прогнозу климатолога Светланы Бойченко, лето 2022 года в Украине будет с такими же погодными перепадами, как и нынешняя зима. По ее данным, температура летом может резко падать и подниматься, что повлечет за собой грозы и шквальные ветры.