Далее столбики термометров будут ползти вверх, говорит она.

Среда вернет украинцев в летнюю погоду, прогнозирует синоптик Наталья Диденко. Завтра температура воздуха после кратковременного похолодания резко взлетит до +20...+27°. В столице столбики термометров покажут до +24°.

"Далее в течение недели будет еще теплее, разве что в западных областях воздух будет более свежим, особенно в Карпатах", - написала Диденко в своем Facebook.

14 июня кратковременные грозовые дожди вероятны на западе Украины, в Винницкой области, местами в южной части. Днем возможны осадки в Днепропетровской и Луганской областях. На остальной территории - без существенных осадков.

Видео дня

"Перспектива на ближайшие дни - повышение температуры воздуха", - добавила синоптик.

Потепление в Украине

По прогнозу Украинского гидрометцентра, перед выходными температура кое-где будет достигать +30°.

В пятницу в западных, местами в Житомирской, Винницкой и Одесской областях прогнозируются кратковременные дожди и грозы, на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью составит 11-17°, на юге страны до 20°; днем температура будет подниматься до 24-30°, в западных областях 20-26°.

Вас также могут заинтересовать новости: