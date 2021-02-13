В результате мощного землетрясения в Токио пропал свет, пострадали более 50 человек (фоторепортаж)
Эпицентр землетрясения зафиксирован у побережья Фукусимы.
В Японии в регионе Тохоку произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла, которое затронуло префектуру Фукусима.
В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1 (видео)Как сообщает segodnya.ua со ссылкой на издание Japantimes, в результате пострадали по меньшей мере 50 человек, вышло из строя несколько электростанций, в результате чего около 950 тыс. домов остались без электроэнергии в Токио и пригородах.
Источник в правительстве Японии сообщил, что ситуацию с отключением электроэнергии в столице рассчитывают исправить в течение суток, но в регионе Тохоку на это понадобится больше времени.
Представитель метеорологического агентства заявил, что в течение недели могут произойти дополнительные толчки до 6 баллов. По словам чиновника, сегодняшнее землетрясение может быть следствием "Великого землетрясения" на востоке Японии, которое произошло в этом же регионе 11 марта 2011 года.
"Поскольку (землетрясение 2011 года) было огромным с магнитудой 9 баллов, не удивительно, что через 10 лет после этого произошло еще одно", – сказал профессор Института исследования землетрясений при Токийском университете Кенджи Сатаке.
Землетрясение в Японии
По данным метеорологического агентства Японии, эпицентр землетрясения зафиксирован у побережья Фукусимы, примерно в 220 км к северу от Токио, где оно ощущалось около 4 баллов. Его очаг был на глубине около 55 км. Предупреждения о цунами не поступало.
Землетрясения часто происходят в Японии, одном из наиболее сейсмически активных районов мира. На Японию приходится около 20% всех землетрясений в мире магнитудой 6 и более
Разрушительное землетрясение в Японии 11 марта 2011 года
Мощное землетрясение в Японии произошло 11 марта 2011, которое опустошил северо-восток страны и вызвало мощное цунами, что привело к тяжелому ядерному кризису в мире за четверть века.
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