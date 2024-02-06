Его магнитуда составила 2,6 по шкале Рихтера.

Утром во вторник, 6 февраля, в Украине зафиксировали землетрясение. Об этом сообщают в Главном Центре специального контроля.

По их данным, землетрясение произошло около 06:00:12, его источник находился в 12 километрах к востоку от города Яремче Ивано-Франковской области. Глубина составила 4 километра, магнитуда - 2,6 (по шкале Рихтера).

"По классификации землетрясение относится к "еле ощутимым". Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - отмечается в сообщении.

Разрушительные природные явления: последние новости

Напомним, что на днях на Калифорнию упал серьезный шторм, в результате которого начались наводнения, а улицы превратились в стремительные реки. В нескольких округах ввели чрезвычайное положение, известно о не менее трех погибших.

В декабре в китайских провинциях Ганьсу и Цинхай произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. В результате погибли по меньшей мере 118 человек, сотни пострадали, а еще 20 пропали без вести.

А на западе Японии землетрясения магнитудой 5,6 и 7,4 баллов привели к цунами. Сообщалось, что более 35 тысяч домов остались без электроснабжения, большие волны фиксировали возле крупнейшей в мире атомной электростанции.

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