Число погибших в результате мощных землетрясений в Турции и Сирии, которые всколыхнули страны 6 февраля, достигло 12049 человек.
Как сообщает NBC News, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в его стране жертвами разрушительных землетрясений стали не менее 9057 человек. При этом еще 52979 человек получили ранения разной степени тяжести. 8000 человек удалось спасти.
В то же время в Сирии погибли минимум 2992 человека. Еще 24800 человек получили ранения.
Землетрясения в Турции и Сирии
В 4:17 утра 6 февраля на юго-востоке Турции и в приграничных районах Сирии произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,8.
В то время как спасатели разбирали завалы разрушенных домов, страны всколыхнуло еще одно разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Кроме того, в тот день были зафиксированы десятки афтершоков. С тех пор количество жертв продолжает расти.
Ранее также сообщалось, что в результате землетрясений в Турции погибли двое украинцев. К счастью, эта информация не подтвердилась. Людей спасли из-под руин здания. Однако дипломаты выясняют судьбу еще почти 20 украинцев, которые не выходят на связь.