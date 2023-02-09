В Турции погибли не менее 9057 человек.

Число погибших в результате мощных землетрясений в Турции и Сирии, которые всколыхнули страны 6 февраля, достигло 12049 человек.

Как сообщает NBC News, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в его стране жертвами разрушительных землетрясений стали не менее 9057 человек. При этом еще 52979 человек получили ранения разной степени тяжести. 8000 человек удалось спасти.

В то же время в Сирии погибли минимум 2992 человека. Еще 24800 человек получили ранения.

Видео дня

Землетрясения в Турции и Сирии

В 4:17 утра 6 февраля на юго-востоке Турции и в приграничных районах Сирии произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,8.

В то время как спасатели разбирали завалы разрушенных домов, страны всколыхнуло еще одно разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Кроме того, в тот день были зафиксированы десятки афтершоков. С тех пор количество жертв продолжает расти.

Ранее также сообщалось, что в результате землетрясений в Турции погибли двое украинцев. К счастью, эта информация не подтвердилась. Людей спасли из-под руин здания. Однако дипломаты выясняют судьбу еще почти 20 украинцев, которые не выходят на связь.

Вас также могут заинтересовать новости: