В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,4 (фото)

15:09, 29 декабря 2020
86
Прослушать
Остановить

Информация о жертвах пока неизвестна.

Землетрясение произошло на глубине 10 км / фото REUTERS
Землетрясение произошло на глубине 10 км / фото REUTERS

В хорватском городе Петрино, расположенном в 50 км от Загреба, произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Как сообщает Reuters, телеканал N1 показал сюжет о том, как спасают людей из-под завалов.

Шторм "Белла" накрыл Италию, погиб пожарный (фоторепортаж)

В частности, спасатели извлекли из-под завалов мужчину и ребенка, которые выжили. В другом видео было показано, как провалилась крыша в одном из домов.

Немецкий научно-исследовательский центр по геологическим наукам GFZ сообщил, что землетрясение произошло на глубине 10 км.

Информация о жертвах пока неизвестна.

Вчера, 28 декабря, в районе города Петрино также было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: землетрясениеХорватияфото
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
53 %
760 мм
5.8 м/с
4 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять