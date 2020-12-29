В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,4 (фото)
Информация о жертвах пока неизвестна.
В хорватском городе Петрино, расположенном в 50 км от Загреба, произошло землетрясение магнитудой 6,4.
Как сообщает Reuters, телеканал N1 показал сюжет о том, как спасают людей из-под завалов.
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В частности, спасатели извлекли из-под завалов мужчину и ребенка, которые выжили. В другом видео было показано, как провалилась крыша в одном из домов.
Немецкий научно-исследовательский центр по геологическим наукам GFZ сообщил, что землетрясение произошло на глубине 10 км.
Информация о жертвах пока неизвестна.
Вчера, 28 декабря, в районе города Петрино также было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2.
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