В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,4 (фото)

Информация о жертвах пока неизвестна.

Землетрясение произошло на глубине 10 км / фото REUTERS

В хорватском городе Петрино, расположенном в 50 км от Загреба, произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Как сообщает Reuters, телеканал N1 показал сюжет о том, как спасают людей из-под завалов.

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В частности, спасатели извлекли из-под завалов мужчину и ребенка, которые выжили. В другом видео было показано, как провалилась крыша в одном из домов.

Немецкий научно-исследовательский центр по геологическим наукам GFZ сообщил, что землетрясение произошло на глубине 10 км.

Информация о жертвах пока неизвестна.

Вчера, 28 декабря, в районе города Петрино также было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2.

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