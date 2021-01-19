До +3°: завтра на западе Украины существенно потеплеет, а восток скуют морозы (карта)

На востоке Украины все еще будут сильные морозы, а на западе - плюсовая температура и дожди.

Завтра в некоторых регионах значительно потеплеет / фото REUTERS

Завтра, 20 января, практически на всей территории Украины существенно потеплеет. Особенно это будет ощущаться в западных областях: здесь уже ожидается плюсовая температура и дожди. Сильные морозы все еще останутся на востоке страны - до 22° ниже ноля.

Читайте также В Украину идет оттепель: ночи станут теплее и пойдут дожди

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве будет переменная облачность, температура воздуха ночью -7°, днем -6°.

В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью -12°, днем -10°.

Во Львове в среду будет пасмурно, ночью +1°, днем +3°, дождь.

В Луцке сплошная облачность, дождь, ночью -1°, днем +1°.

В Ривне в среду будет пасмурная погода, ночью -2°, днем -1°, снег.

В Тернополе температура воздуха ночью -4°, днем -2°, ожидается пасмурная погода и снег.

В Хмельницком завтра пасмурно, ночью -3°, днем -1°, снег.

В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.

В Черновцах в среду будет сплошная облачность, ночью -3°, днем +2°.

В Виннице завтра сплошная облачность, -6°...-3°.

В Житомире в среду будет облачно, температура ночью -3°, днем -2°, снег.

В Черкассах ночью -12°, днем -6°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком будет облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем -7°.

В Полтаве завтра будет ясно и солнечно, температура воздуха -18°...-12°.

В Одессе 20 января будет облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем 0°.

В Херсоне в среду ночью -9°, днем -3°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -9°, днем -3°.

В Запорожье ясно и солнечно, температура ночью -17°, днем -10°.

В Сумах завтра солнечно, температура воздуха -21°...-14°.

В Харькове будет ясно и солнечно, температура ночью -22°, днем -12°.

В Днепре - ясно и солнечно, температура ночью -18°, днем -14°.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -5°...-1°.

В Краматорске - ясно и безоблачно, температура ночью -25°, днем -15°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -27°, днем -16°.

Завтра на западе Украины значительно потеплеет / УНИАН

Народные приметы 20 января

20 января — день Иоанна Крестителя. Считается, что в этот день вся вода, как и на Крещение является святой.

Если 20 января в полдень будет ясное солнце - настанет ранняя весна. Если будет метель, то вся Масленица будет в метелях.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: