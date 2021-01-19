До +3°: завтра на западе Украины существенно потеплеет, а восток скуют морозы (карта)

16:30, 19 января 2021
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На востоке Украины все еще будут сильные морозы, а на западе - плюсовая температура и дожди.

Завтра в некоторых регионах значительно потеплеет / фото  REUTERS
Завтра в некоторых регионах значительно потеплеет / фото  REUTERS

Завтра, 20 января, практически на всей территории Украины существенно потеплеет. Особенно это будет ощущаться в западных областях: здесь уже ожидается плюсовая температура и дожди. Сильные морозы все еще останутся на востоке страны - до 22° ниже ноля.

В Украину идет оттепель: ночи станут теплее и пойдут дожди

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве будет переменная облачность, температура воздуха ночью -7°, днем -6°.
  • В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью -12°, днем -10°.
  • Во Львове в среду будет пасмурно, ночью +1°, днем +3°, дождь.
  • В Луцке сплошная облачность, дождь, ночью -1°, днем +1°.
  • В Ривне в среду будет пасмурная погода, ночью -2°, днем -1°, снег.
  • В Тернополе температура воздуха ночью -4°, днем -2°, ожидается пасмурная погода и снег.
  • В Хмельницком завтра пасмурно, ночью -3°, днем -1°, снег.
  • В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.
  • В Черновцах в среду  будет сплошная облачность, ночью -3°, днем +2°.
  • В Виннице завтра сплошная облачность, -6°...-3°.
  • В Житомире в среду будет облачно, температура ночью -3°, днем -2°, снег.
  • В Черкассах ночью -12°, днем -6°, облачно с прояснениями.
  • В Кропивницком будет облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем -7°.
  • В Полтаве завтра будет ясно и солнечно, температура воздуха -18°...-12°.
  • В Одессе 20 января будет облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем 0°.
  • В Херсоне в среду ночью -9°, днем -3°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -9°, днем -3°.
  • В Запорожье ясно и солнечно, температура ночью -17°, днем -10°.
  • В Сумах завтра солнечно, температура воздуха -21°...-14°.
  • В Харькове будет ясно и солнечно, температура ночью -22°, днем -12°.
  • В Днепре  - ясно и солнечно, температура ночью -18°, днем -14°.
  • В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -5°...-1°.
  • В Краматорске - ясно и безоблачно, температура ночью -25°, днем -15°. 
  • В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -27°, днем -16°.
Завтра на западе Украины значительно потеплеет / УНИАН
Завтра на западе Украины значительно потеплеет / УНИАН

Народные приметы 20 января

20 января — день Иоанна Крестителя. Считается, что в этот день вся вода, как и на Крещение является святой.

Если 20 января в полдень будет ясное солнце - настанет ранняя весна. Если  будет метель, то вся Масленица будет в метелях.

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Автор: Екатерина Лиманская

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