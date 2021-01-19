До +3°: завтра на западе Украины существенно потеплеет, а восток скуют морозы (карта)
На востоке Украины все еще будут сильные морозы, а на западе - плюсовая температура и дожди.
Завтра, 20 января, практически на всей территории Украины существенно потеплеет. Особенно это будет ощущаться в западных областях: здесь уже ожидается плюсовая температура и дожди. Сильные морозы все еще останутся на востоке страны - до 22° ниже ноля.
В Украину идет оттепель: ночи станут теплее и пойдут дожди
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве будет переменная облачность, температура воздуха ночью -7°, днем -6°.
- В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью -12°, днем -10°.
- Во Львове в среду будет пасмурно, ночью +1°, днем +3°, дождь.
- В Луцке сплошная облачность, дождь, ночью -1°, днем +1°.
- В Ривне в среду будет пасмурная погода, ночью -2°, днем -1°, снег.
- В Тернополе температура воздуха ночью -4°, днем -2°, ожидается пасмурная погода и снег.
- В Хмельницком завтра пасмурно, ночью -3°, днем -1°, снег.
- В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.
- В Черновцах в среду будет сплошная облачность, ночью -3°, днем +2°.
- В Виннице завтра сплошная облачность, -6°...-3°.
- В Житомире в среду будет облачно, температура ночью -3°, днем -2°, снег.
- В Черкассах ночью -12°, днем -6°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком будет облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем -7°.
- В Полтаве завтра будет ясно и солнечно, температура воздуха -18°...-12°.
- В Одессе 20 января будет облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем 0°.
- В Херсоне в среду ночью -9°, днем -3°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -9°, днем -3°.
- В Запорожье ясно и солнечно, температура ночью -17°, днем -10°.
- В Сумах завтра солнечно, температура воздуха -21°...-14°.
- В Харькове будет ясно и солнечно, температура ночью -22°, днем -12°.
- В Днепре - ясно и солнечно, температура ночью -18°, днем -14°.
- В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -5°...-1°.
- В Краматорске - ясно и безоблачно, температура ночью -25°, днем -15°.
- В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -27°, днем -16°.
Народные приметы 20 января
20 января — день Иоанна Крестителя. Считается, что в этот день вся вода, как и на Крещение является святой.
Если 20 января в полдень будет ясное солнце - настанет ранняя весна. Если будет метель, то вся Масленица будет в метелях.
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- Хмельницкий-9°... -10°
- Черкассы-12°... -17°
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Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
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Мин./макс. температура:-2° / +10°
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Давление:755 мм
Ветер: 6.8 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:25
Закат17:15
Видимость:16 км
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