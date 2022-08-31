Погода на 1 сентября / фото ua.depositphotos.com

В четверг, 1 сентября, в Украине продолжится снижение температуры. На западе, севере и в некоторых центральных областях даже станет прохладно, +19°...+21°. На остальной территории страны ожидается комфортная температура в пределах +22°...+26°, местами на юге и всотоке ожидается до +28°...+29°. Осадки вероятны в Черновицкой, Донецкой и Луганской областях. На большей же территории Украины будет сухо.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +21°.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +20°.
  • В Луцке - прктически безоблачно, ночью +9°, днем +20°.
  • В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°.
  • В Тернополе 1 сентября ночью будет +13°, днем +21°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +12°, днем +20°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+23°, небольшая облачность.
  • В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью +15°, днем +19°, легкий дождь.
  • В Виннице завтра будет +7°...+22°, небольшая облачность.
  • В Житомире в четверг будет ночью +11°, днем +20°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +23°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+21°.
  • В Одессе 1 сентября - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +26°.
  • В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +29°, практически безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°.
  • В Запорожье температура ночью +18°, днем +26°, небольшая облачность.
  • В Сумах температура воздуха составит +11°...+20°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +23°.
  • В Днепре завтра температура ночью будет +18°, днем +25°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +15°...+27°.
  • В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +17°, днем +24°.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +17°, днем +24°.
Погода в Украине 1 сентября / фото УНИАН

Народные приметы на 1 сентября

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