В первый день осени по всей Украине ожидается похолодание.

В четверг, 1 сентября, в Украине продолжится снижение температуры. На западе, севере и в некоторых центральных областях даже станет прохладно, +19°...+21°. На остальной территории страны ожидается комфортная температура в пределах +22°...+26°, местами на юге и всотоке ожидается до +28°...+29°. Осадки вероятны в Черновицкой, Донецкой и Луганской областях. На большей же территории Украины будет сухо.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +21°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +20°.

В Луцке - прктически безоблачно, ночью +9°, днем +20°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°.

В Тернополе 1 сентября ночью будет +13°, днем +21°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +12°, днем +20°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+23°, небольшая облачность.

В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью +15°, днем +19°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +7°...+22°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +11°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+21°.

В Одессе 1 сентября - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +26°.

В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +29°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +26°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +11°...+20°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +23°.

В Днепре завтра температура ночью будет +18°, днем +25°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +15°...+27°.

В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +17°, днем +24°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +17°, днем +24°.

Народные приметы на 1 сентября

Відео дня:

1 сентября - мученика Андрея Стратилата. Ветер, дующий с юга, обещает хороший урожай овса.

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