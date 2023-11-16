Осадков в столице 17 ноября не ожидается.

Перед выходными, 17 ноября, в киеве резко похолодает. Температура снизится в два раза, по сравнению с четвергом. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается всего лишь 0°...+1°, а днем столбики термометров максимально поднимутся лишь до +3°...+4°. Будет облачно с прояснениями, однако осадков не ожидается.

Ветер будет несильным, северо-восточного направления. Его скорость составит 1,3 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 748-749 миллиметров ртутного столба.

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Погода 17 ноября - прогноз по городам Украины

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +2°, днем +5°, дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью -2°, днем +4°, мокрый снег.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -2°, днем +4°, дождь.

В Тернополе 17 ноября ночью будет 0°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +5°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +1°, днем +6°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +9°, пасмурно, ливень.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +7°.

В Виннице завтра будет -2°...+5°, облачно с прояснениямию

В Житомире в пятницу будет ночью 0° днем +4°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+4°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +4°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +5°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +3°...+4°.

В Одессе 17 ноября - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +8°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +1°, днем +7°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +6°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +2°...+4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +6°.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +2°...+10°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +4°, днем +7°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +7°, дождь.

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