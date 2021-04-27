Завтра в Киеве ожидается переменная облачность / Фото УНИАН
В среду, 28 апреля в столице ожидается облачная погода с прояснениями.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +13°, а ночью - опустятся до +3°.
Практически весь день будет небольшая облачность.
Ожидается ветер со скоростью до 1,9 м/с.
Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.
Народные приметы 28 апреля
28 апреля - Пудов день. Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться, то следует ждать перемены погоды и дождя.
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