Дожди покинули столицу.

В среду, 28 апреля в столице ожидается облачная погода с прояснениями.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +13°, а ночью - опустятся до +3°.

Практически весь день будет небольшая облачность.

Ожидается ветер со скоростью до 1,9 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.

Народные приметы 28 апреля

28 апреля - Пудов день. Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться, то следует ждать перемены погоды и дождя.

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Автор: Елена Пилипчак