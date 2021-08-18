Максимально воздух прогреется до +23 градусов.

В четверг, 19 августа, в Киеве ожидается до +14 градусов ночью и до +23 градусов днем.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня будет практически безоблачная погода, ночью возможен дождь.

Весь день будет дуть несильный северо-западный и северный ветер, скорость его составит 1,6 - 3,8 м/с.

Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 745 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине 19 августа

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +22°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°.

В Тернополе 19 августа ночью будет +11°, днем +22°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.

В Ивано-Франковске завтра будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +24°.

В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +23°.

В Виннице завтра будет +12°...+23°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+27°.

В Одессе 19 августа - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +24°, гроза.

В Херсоне в четверг ночью +16°, днем +26°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве будет пасмурно, ночью +16°, днем +22°, ливень.

В Запорожье завтра температура ночью +17°, днем +30°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+26°, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +15°...+26°, ливень.

В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +32°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +34°.

Автор: Екатерина Лиманская