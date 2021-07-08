Осадки не прогнозируются.

В пятницу, 9 июля, в Киеве ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров опустятся до +19 градусов, а днем подскочат до +31.

Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 1,6-2,9 м/с.

Атмосферное давление начнет понижаться и составит 751-754 миллиметров ртутного столба.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская