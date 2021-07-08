Пятницу в Киеве будет жаркой и солнечной / фото REUTERS
В пятницу, 9 июля, в Киеве ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров опустятся до +19 градусов, а днем подскочат до +31.
Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 1,6-2,9 м/с.
Атмосферное давление начнет понижаться и составит 751-754 миллиметров ртутного столба.
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