Предупреждение объявлено и по Киевской области.

В Киеве на три дня подряд объявили І уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр:

"В Киеве ночью 18-20 октября заморозки в воздухе 0...-2°. І уровень опасности, желтый".

Также заморозки ожидаются и по территории Киевской области.

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"По области ночью 18-20 октября сильные заморозки (в воздухе) 0...-3°. II уровень опасности, оранжевый", - сообщают синоптики.

Завтра, по их данным, на Киевщине будет переменная облачность, без осадков. Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем по области составит +7°...+12°, а в Киеве будет холоднее, только +8°...+10°.

Погода 18 октября - прогноз по Украине

Из-за влияния мощного антициклона в Украине ожидается холодная погода с ночными заморозками. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что заморозки будут практически по всей стране из-за ясной погоды, а восток и юго-восток смогут избежать минусовых температур благодаря облачности, поступающей от вторичных атмосферных фронтов.

В течение дня пятницы самая холодная погода прогнозируется в восточных областях, где температура достигнет лишь +7...+9 градусов. В большинстве других регионов также будет холодно, с максимальными температурами +8...+11 градусов. Только на юге и западе страны термометры покажут +10...+13 градусов, а на Закарпатье температура поднимется до +16 градусов.

По данным Наталки Диденко, большая часть Украины будет под влиянием сухой антициклонической погоды, но некоторые осадки все же возможны: в восточных областях, в Днепре с окружающими районами, а также местами на территории Запорожья.

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