Уже с понедельника погода в Украине улучшится.

На выходных в Украине ожидается холодная погода с туманами, заморозками и местами дождями. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Дожди, по ее данным, вероятны на Луганщине, Донетчине, Запорожье, в Крыму и на Днепропетровщине. На остальной территории 19 и 20 октября будет преобладать сухая погода с солнечными прояснениями, однако есть нюанс:

"Но - внимание - в западной части Украины будут туманы со снижением видимости до 300-500 метров. Ночью заморозки - повсюду, кроме юго-востока Украины".

Также, по словам Натальи Диденко, днем 19 октября очень холодно будет на Луганщине, Донетчине, в Днепре с районами, в Запорожье и в Крыму - всего +6...+9 градусов. В западных областях и в Одесской области будет теплее всего, +11...+15 градусов. На остальной территории столбики термометров покажут +8...+12 градусов.

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В Киеве, по словам синоптика, на выходных также будет прохладно. Ночью в столице ожидается +1...+4 градуса, местами заморозки, а днем - максимум +10...+11 градусов.

"С понедельника, с 21-го октября... по всей Украине ожидается замечательное потепление до +12...+17 градусов и много солнца", - сообщила Наталья Диденко.

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