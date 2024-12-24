С 27 декабря погода в Украине несколько изменится.

До конца года разительных изменений в погодной ситуации в Украине ожидать не стоит. Об этом в комментарии УНИАН рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Она рассказала, что до четверга Украина еще будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, которые сегодня, 24 декабря, в большинстве западных и северных областей, а также в Винницкой, будут вызывать небольшой дождь с мокрым снегом. А на остальной территории будет без осадков.

25 декабря в западных и северных областях местами еще могут быть осадки в виде небольшого мокрого снега. В Карпатах остается умеренный снег. А в южной части Украины будут дожди. Остальные территории - без осадков.

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В то же время 26 декабря в западных и северных областях осадки уже прекратятся, но в остальных областях еще может быть дождь и мокрый снег.

"С 27-го числа ожидаем постепенное прекращение осадков... Уже с 27-го у нас преимущественно без осадков. И в принципе, 28-го также у нас преимущественно будет такая погода также без осадков. Потому что будет уже влиять антициклон", - рассказала Птуха.

Так, отметила синоптик, за счет влияния антициклона фактически с пятницы уже могут быть прояснения и более низкие ночные температуры.

"Но в целом каких-то существенных колебаний в ближайшие дни мы не ожидаем. То есть, если говорить о температурных показателях, они очень похожи, в принципе, на предыдущую неделю", - сказала она.

Так, сегодня днем будет 0°...+5°. На юге страны плюсовая температура будет как днем, так и ночью: ночью +1°...+6°, днем +5°...+10°; в Крыму сегодня - до +14°.

25-26 декабря температура будет достаточно однообразной: как ночью, так и днем она составит от -3° до +4°. На юге ожидается +1°...+7°.

На уточнение, таким образом до конца года погода никак особо не будет меняться, Птуха заметила: "Эти три дня до 26-го... Еще вот могут быть там осадки. И соответственно, такая однообразная температура. А вот потом, уже с 27-го, у нас преимущественно поле повышенного давления, и оно обеспечит в основном до конца года погоду без осадков".

Небольшие осадки могут быть только локально, но это еще потребует уточнения. "Пока преимущественно будет поле высокого давления. И температурные показатели там сильно не меняются. Там, в принципе, также и днем, и ночью от 3-х мороза до 4-х тепла", - сообщила она и добавила, что в Карпатах ночью может быть 4-9 мороза, днем - 0-5 мороза.

Будет ли снег на Новый год - прогноз

Кроме того, на вопрос, таким образом снега, снежного покрова на Новый год ожидать не стоит, синоптик отметила, что по предварительным расчетам - пока нет. В то же время данные еще могут уточняться, но на Рождество в ряде обалстей осадки все же ожидаются:

"Но вот на Рождество, то у нас разве что по некоторым западным областям, в Карпатах у нас такой хороший очаг зимы: там и морозец, и снежок будет - все как надо".

Она добавила, что 26 декабря по Украине, кроме западных и северных областей, могут быть осадки в виде небольшого мокрого снега и дождя, поэтому там кратковременно может задержаться снежный покров, который все же достаточно интенсивно будет таять.

Так, отметила эксперт, предварительно, до конца года - преимущественно без осадков, и 31 декабря - также.

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