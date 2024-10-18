Только на западе страны к концу недели температура начнет повышаться до +10°...+13°.

Ближайшие выходные, 19 и 20 октября, в Украине будут холодными. В субботу на юго-востоке пройдут дожди, в остальное время будет преимущественно сухо. Температура в большинстве областей снизится до +5°...+9°, только на западе Украины будет больше солнца, а воздух прогреется до +10°...+13°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет практически безоблачно, температура воздуха ночью +3°, днем +9°. В воскресенье ночью ожидается +3°, а днем +10°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +1°, днем +11°, ясно и безоблачно. В воскресенье ночью +1°, днем +13°, ясно и безоблачно.

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В Луцке в субботу ночью +1°, днем +10°, ясно и безоблачно. В воскресенье - ясно и безоблачно, ночью 0°, днем +13°.

В Виннице в субботу будет практически безоблачно. Температура воздуха 0°...+9°. В воскресенье температура будет 0°...+9°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет пасмурно, температура ночью +5°, днем +10°. В воскресенье - практически безоблачно, +5°...+10°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +4°, днем +10°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут +3°...+10°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - пасмурно, температура ночью +5°, днем +7°, небольшой дождь. В воскресенье температура составит +3°...+8°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - пасмурно, +3°...+8°. В воскресенье - небольшая облачность, +4°...+8°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода и небольшой дождь, температура ночью +6°, днем +9°. В воскресенье ночью ожидается +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, ливень. Температура ночью +3°, днем +6°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +7°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, ливень, температура ночью +4°, днем +6°. В воскресенье - небольшая облачность, температура составит +3°, днем +8°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью -3°, днем до +8°. В воскресенье ночью температура составит -3°, днем столбики термометров покажут +10°, ясно и безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +1°, днем +11°, ясно и безоблачно. В воскресенье - ясно и безоблачно. Температура ночью составит 0°, днем +12°.

В Трускавце в субботу ясно и безоблачно, температура до +10°. В воскресенье - ясно и безолачно, температура 0°...+12°.

В Сваляве завтра ожидается ясная погода, до +12°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +1°...+13°.

В Затоке в субботу - пасмурно, ночью +5°, днем +10°. В воскресенье - практически безоблачно, температура +5°...+10°.

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