Горожане активно фотографировали и снимали облако.

В Ровно заметили огромное тяжелое облако, которое распростерлось по небу.

"Выглядит это облако жутко", - говорится в подписи к одному из видео, опубликованному в Facebook-сообществе "Типичное Ровно".

Синоптики Ривненского Гидрометцентра объяснили, что это был грозовой вал, передает Радио Трек. Это облако появилось перед атмосферным фронтом.

"Атомный гриб" в небе над Киевом

Как сообщал Погода УНИАН, в конце июня в небе над Киевом заметили облако в форме атомного гриба.

Соцсети моментально запестрели живописными снимками необычного явления.

"Вид из окна - просто бомба", - шутили пользователи.

В Укргидрометцентре дали объяснение необычной форме облака. По словам синоптиков, тучи образной формы называются Cumulоnimbus incus - это кучево-дождевое облако, достигшее высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы.

"Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака в направлении преобладающего горизонтального потока воздуха. Таким образом, формируется характерная "наковальня" в верхней части облака", - пояснили специалисты.

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Автор: Екатерина Лиманская