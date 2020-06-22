В Индонезии проснулся вулкан Мерапи

13:58, 22 июня 2020
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В последний раз Мерапи просыпался в марте.

Вулкан Мерапи / REUTERS
Вулкан Мерапи / REUTERS

Самый активный действующий вулкан Индонезии Мерапи, расположенный на острове Ява, проснулся 21 июня и начал выбрасывать в небо облака пепла. 

В Индонезии вулкан Мерапи выбросил столб пепла на высоту 3 км

После двух извержений, последовавших с интервалом в 7 минут, власти приказали жителями расположенных в радиусе трех километров от вулкана населенных пунктов покинуть свои дома, передает Euronews со ссылкой на местное геологическое агентство.

Индонезия также предупредила авиакомпании, маршруты которых проложены в непосредственной близости, поскольку облако пепла поднялось на высоту в 6 тысяч метров.

В последний раз Мерапи просыпался в марте, тогда пришлось временно закрыть международный аэропорт в городе Соло, расположенном в 40 километрах.

Напомним, в Эквадоре после выброса на вулкане Сангай 9 июня ветер разнес пепел на большие расстояния.

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Теги: #Индонезия#вулкан
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