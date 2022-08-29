Осадков 30 августа в Киеве не ожидается.

В предпоследний день лета в Киеве ожидается сухая, солнечная и теплая погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура в столице опустится до +20°, а днем столбики термомтеров макимально поднимутся до +29°. Весь день будет ясная и безоблачная погода, без осадков.

Відео дня:

Ветер будет западный, а его скорость составит 1,8 - 3 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, но стабильное, 747-748 миллиметров ртутного столба.

Погода на завтра

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +24°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.

В Тернополе 30 августа ночью будет +16°, днем +27°, практически безоблачно.

В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +27°.

В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +25°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +16°...+28°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +12°...+28°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +17°, днем +26°, небольшая облачность.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +29°.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+30°, гроза.

В Одессе 30 августа - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°.

В Херсоне во вторник ночью +19°, днем +34°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +34°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +33°, практически безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит +17°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +32°, гроза.

В Днепре завтра температура ночью будет +21°, днем +33°, практически безоблачно.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +18°...+31°.

В Краматорске будетпрактически безоблачно, температура ночью +16°, днем +33°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +32°.

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