На западе Украины будет комфортная температура, а на юге и востоке - будет сильная жара.

Во вторник, 30 августа, погода в Украине удивит температурными контрастами. На западе страны столбики термометров снизятся до комфортных +24°...+27°, а на юге, востоке и даже в некоторых центральных областях ударит сильная жара - до +31°...+35°. В Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях будут грозы, в Сумской - небольшие дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +29°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +24°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.

В Тернополе 30 августа ночью будет +16°, днем +27°, практически безоблачно.

В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +27°.

В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +25°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +16°...+28°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +12°...+28°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +17°, днем +26°, небольшая облачность.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +29°.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+30°, гроза.

В Одессе 30 августа - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°.

В Херсоне во вторник ночью +19°, днем +34°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +34°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +33°, практически безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит +17°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +32°, гроза.

В Днепре завтра температура ночью будет +21°, днем +33°, практически безоблачно.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +18°...+31°.

В Краматорске будетпрактически безоблачно, температура ночью +16°, днем +33°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +32°.

Народные приметы на 30 августа

30 августа - день Мирона. Если на Мирона утром туман и роса - погода будет стоять хорошая.

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