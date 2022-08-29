Во вторник, 30 августа, погода в Украине удивит температурными контрастами. На западе страны столбики термометров снизятся до комфортных +24°...+27°, а на юге, востоке и даже в некоторых центральных областях ударит сильная жара - до +31°...+35°. В Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях будут грозы, в Сумской - небольшие дожди.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +29°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +24°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.
- В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.
- В Тернополе 30 августа ночью будет +16°, днем +27°, практически безоблачно.
- В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +27°.
- В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +25°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +16°...+28°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°.
- В Виннице завтра будет +12°...+28°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник будет ночью +17°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +29°.
- В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+30°, гроза.
- В Одессе 30 августа - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°.
- В Херсоне во вторник ночью +19°, днем +34°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +34°.
- В Запорожье температура ночью +20°, днем +33°, практически безоблачно.
- В Сумах температура воздуха составит +17°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +32°, гроза.
- В Днепре завтра температура ночью будет +21°, днем +33°, практически безоблачно.
- В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +18°...+31°.
- В Краматорске будетпрактически безоблачно, температура ночью +16°, днем +33°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +32°.
Народные приметы на 30 августа
30 августа - день Мирона. Если на Мирона утром туман и роса - погода будет стоять хорошая.
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