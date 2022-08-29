Погода в Украине / фото Pixabay

Во вторник, 30 августа, погода в Украине удивит температурными контрастами. На западе страны столбики термометров снизятся до комфортных +24°...+27°, а на юге, востоке и даже в некоторых центральных областях ударит сильная жара - до +31°...+35°. В Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях будут грозы, в Сумской - небольшие дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +29°.
  • Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +24°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.
  • В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.
  • В Тернополе 30 августа ночью будет +16°, днем +27°, практически безоблачно.
  • В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +27°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +25°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +16°...+28°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°.
  • В Виннице завтра будет +12°...+28°, небольшая облачность.
  • В Житомире во вторник будет ночью +17°, днем +26°, небольшая облачность.
  • В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +29°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+30°, гроза.
  • В Одессе 30 августа - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°.
  • В Херсоне во вторник ночью +19°, днем +34°, практически безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +34°.
  • В Запорожье температура ночью +20°, днем +33°, практически безоблачно.
  • В Сумах температура воздуха составит +17°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +32°, гроза.
  • В Днепре завтра температура ночью будет +21°, днем +33°, практически безоблачно.
  • В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +18°...+31°.
  • В Краматорске будетпрактически безоблачно, температура ночью +16°, днем +33°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +32°.
Погода в Украине 30 августа / фото УНИАН

Народные приметы на 30 августа

30 августа - день Мирона. Если на Мирона утром туман и роса - погода будет стоять хорошая.

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