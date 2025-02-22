В Киеве в субботу, 22 февраля, зафиксировано временное ухудшение состояния воздуха в связи с маловетреной погодой и повышением концентрации взвешенных веществ. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата.
"По состоянию на 08:00 22 февраля уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве высокий. Радиационный фон во всем городе в норме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вероятной причиной повышения уровня загрязненности является накопление взвешенных веществ, то есть пыли. Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей.
Киевлянам до улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
Загрязнение воздуха в Киеве - что известно
12 февраля в столице было зафиксировано ухудшение качества воздуха. Согласно данным от КГГА, тогда в Киеве также фиксировали повышение концентрации взвешенных веществ.
В целом сегодня в Украине продолжится сухая и очень холодная погода с морозами как ночью, так и днем. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Киеве в течение 22 и 23 февраля осадков не предвидится. Ночью температура будет падать до -12...-14 градусов, а в дневные часы термометры покажут -2...-4 градуса.
Ослабление морозов и постепенное повышение температуры воздуха в Украине ожидается с 25-го февраля.