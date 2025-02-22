Киевлянам также советуют ограничить пребывание на улице и пить много воды.

В Киеве в субботу, 22 февраля, зафиксировано временное ухудшение состояния воздуха в связи с маловетреной погодой и повышением концентрации взвешенных веществ. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата.

"По состоянию на 08:00 22 февраля уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве высокий. Радиационный фон во всем городе в норме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вероятной причиной повышения уровня загрязненности является накопление взвешенных веществ, то есть пыли. Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей.

Видео дня

Киевлянам до улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Загрязнение воздуха в Киеве - что известно

12 февраля в столице было зафиксировано ухудшение качества воздуха. Согласно данным от КГГА, тогда в Киеве также фиксировали повышение концентрации взвешенных веществ.

В целом сегодня в Украине продолжится сухая и очень холодная погода с морозами как ночью, так и днем. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Киеве в течение 22 и 23 февраля осадков не предвидится. Ночью температура будет падать до -12...-14 градусов, а в дневные часы термометры покажут -2...-4 градуса.

Ослабление морозов и постепенное повышение температуры воздуха в Украине ожидается с 25-го февраля.

Вас также могут заинтересовать новости: