В некоторых областях воздух прогреется до +17°...+19°.

В субботу, 8 марта, украинцев ждет сухая и очень теплая погода. Столбики термометров по всей стране покажут +13°...+16°, а местами воздух прогреется до +17°...+19°. Без осадков, лишь небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет сухо и немного облачно. Воздух тут прогреется до +15°...+17°, на Закарпатье - до +18°...+19°.

На севере Украины сегодня тоже будет отличная весенняя погода с температурой от +15° до +18°.

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Самая прохладная погода сегодня ожидается на востоке Украины, где столбики термометров покажут +13°...+15°. Без осадков, небольшая облачность.

В центральной части Украины также ожидается преимущественно небольшая облачность с температурой от +10° до 16°, а в Винницкой области и на юге Днепропетровской воздух прогреется до +17°...+18°.

Жителей юга Украины сегодня ждет небольшая облачность, местами будет ясно. Воздух прогреется до +15°...+19°.

8 марта - праздник, приметы погоды

8 марта - день памяти святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никодимийского. Считается, что с этого дня начинается клев голавля. Искры, образующиеся в местах соприкосновения токоприемников трамваев, троллейбусов и электричек с проводами, имеют голубой цвет — к сухой погоде.

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