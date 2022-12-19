Ночью все еще ожидаются морозы до -10°.

Во вторник, 20 декабря, в Киеве начнется потепление. Температура повысится по всей стране, максимально - на западе, где столбики термометров покажут +1°...+4°. В большинстве же областей температура будет держаться около -1°...0°. Местами на севере и северо-западе ожидается снег, возможно - мокрый. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -6°, днем +1°, снег.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -2°, днем +4°, снег.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°, мокрый снег.

В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем +2°, снег.

В Тернополе 20 декабря ночью будет -5°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем 0°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +3°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -3°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +2°.

В Виннице завтра будет -6°...-1°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник будет ночью -5° днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +1°.

В Кропивницком температура ночью будет -8°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -7°...0°.

В Одессе 20 декабря - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем +2°.

В Херсоне во вторник ночью -7°, днем 0°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +1°.

В Запорожье температура ночью -6°, днем 0°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -10°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем 0°.

В Днепре температура ночью будет -6°, днем 0°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, -5°...+2°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем 0°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -7°, днем 0°.

Народный календарь на 20 декабря

20 декабря - день Амвросия. Этот день подводил черту под праздниками уходящего года. Пришел Амвросий - праздники отбросил. Это означало, что до Рождества праздников больше не будет.

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