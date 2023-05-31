В ближайшие дни возможны лесные пожары.

Во многих областях Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, опасность будет сохраняться минимум три дня подряд, с 31 мая по 2 июня.

"31 мая - 2 июня в западных (кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской), северных, Винницкой, 2 июня и в Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении.

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Погода сегодня - прогноз на 31 мая

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность.

Местами в юго-восточной и восточной частях страны, а также на Прикарпатье и Закарпатье прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории Украины сегодня ожидается погода без осадков.

Ветер северный, его скорость составит 5-10 м/с. Температура днем ожидается в пределах 20-25°, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях будет немного свежее, 17-22°, в Карпатах - лишь 13-18°.

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